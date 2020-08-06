رئيس بيلاروسيا يؤكد إجراء تحقيق في إصابته عمدا بفيروس كورونا

أعلن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو أن التحقيق جار فى إصابته عمدا بفيروس كورونا المستجد.

وقال لوكاشينكو -فى تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس- إنه جرى نقل فيروس كورونا عمدا إليه، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية فى هذا الشأن. فيروس كورونا عمدا إليه، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية فى هذا الشأن. Advertisements وكان رئيس بيلاروسيا أعلن -فى وقت سابق- أن الفحوصات الطبية كشفت أنه سبق أن أصيب بالفيروس وتعافى منه دون ظهور أعراض الإصابة عليه. أنه سبق أن أصيب بالفيروس وتعافى منه دون ظهور أعراض الإصابة عليه. يأتى هذا فى وقت تتجه فيه بيلاروسيا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، التى المقررة فى التاسع من أغسطس الجارى وسط توترات سياسية واجتماعية متصاعدة تشهدها البلاد.

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