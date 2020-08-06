كوريا الجنوبية تبحث سبل تقديم مساعدات طارئة إلى لبنان

عقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اليوم الخميس اجتماعًا للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني بالمكتب برئاسة مستشار الأمن الوطني "سوه هون"، حيث ناقش أعضاء اللجنة سبل تقديم مساعدات طارئة إلى لبنان بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت وراح

ضحيته العديد من القتلى ومئات الجرحى.وقال المكتب الرئاسي - في بيان صحفي - إن أعضاء اللجنة اجتمعوا لبحث سبل تقديم مساعدات طارئة إلى لبنان عبر وحدة دونج ميونج العسكرية الكورية الجنوبية التي تقوم بمهامها في لبنان، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.يشار إلى أن 280 جنديا من وحدة دونج ميونج العسكرية الكورية الجنوبية يقومون حاليا بمهامهم في لبنان في إطار عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.كما استعرض الأعضاء خلال الاجتماع الوضع في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها، وناقشوا سبل الاستجابة للصراعات الدولية الأخيرة بين القوى الكبرى.