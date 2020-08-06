الدفاع الروسية : 5 دول تؤكد إقامة أجنحة وطنية في معرض آرميا- 2020

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن دول (بيلاروسيا والبرازيل والهند وكازاخستان وباكستان) أكدت إقامة أجنحة وطنية خلال المعرض العسكري التقني "آرميا - 2020"، الذي سيجري في مقاطعة موسكو في أغسطس الجاري.
التقنية الواعدة".
وذكرت الوزارة - حسبما نقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس - أن "خمس دول ستقيم أجنحة وطنية خلال المنتدى، حيث سيعرض شركاؤنا الأجانب أكثر التصاميم والتطورات
وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الحديث يجري عن الدول الخمس فقط التي أكدت مشاركتها، ومن المتوقع مشاركة دول أخرى.
وبيلاروسيا والبرازيل واليونان والهند وإيران وكازاخستان والصين وسريلانكا وجمهورية إفريقيا الوسطى وأوسيتيا الجنوبية أعلنت - في وقت سابق - إرسال وفود رفيعة المستوى لتتبعها فيتنام ورواندا ولبنان.
يشار إلى أن ممثلي 72 دولة يخططون للمشاركة في المنتدى، إضافة إلى أن أرمينيا
كان مدير الإدارة العامة للبحوث العلمية والدعم التكنولوجي للتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الدفاع الروسية أندريه جونتشاروف قد أعلن في وقت سابق أن سبع دول - أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان والصين وباكستان والهند وإيران - تخطط لإقامة أجنحة وطنية في المعرض.
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