السفير الروسي لدى العراق: بغداد تجري مفاوضات مع موسكو لشراء أدوية كورونا

قال السفير الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف، إن العراق يجري مفاوضات مع شركات بلاده لشراء أدوية معالجة لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماكسيموف، في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز " مساء اليوم /الخميس/ - أن العراق شريك رئيس في حل المشاكل الدولية والإقليمية، وأن المجال الرئيس في التعاون بين البلدين هو قطاع النفط والغاز.

وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة ب‍العراق بلغ 13 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركات الروسية تعمل بخطوات فاعلة لاستئناف عملها ودخول سوق النفط والغاز العراقية.

وأضاف أن بلاده والعراق دأبا على ضرورة مواصلة تنسيق التعامل في إطار منظمة أوبك، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يتركز في الوقت الحاضر على بناء المحطات الكهربائية وتصدير القمح والمنتجات الزراعية.

ونوه بأن موسكو تدرس إمكانية إبرام اتفاقيات مباشرة مع بغداد في إطار مواجهة

وأن المجال الرئيس في التعاون بين البلدين هو قطاع النفط والغاز.وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة ب‍العراق بلغ 13 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركات الروسية تعمل بخطوات فاعلة لاستئناف عملها ودخول سوق النفط والغاز العراقية.وأضاف أن بلاده والعراق دأبا على ضرورة مواصلة تنسيق التعامل في إطار منظمة أوبك، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يتركز في الوقت الحاضر على بناء المحطات الكهربائية وتصدير القمح والمنتجات الزراعية.ونوه بأن موسكو تدرس إمكانية إبرام اتفاقيات مباشرة مع بغداد في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد

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