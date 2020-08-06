ملك المغرب : إرسال مساعدات طبية للبنان وإقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت

وجّه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإرسال مساعدات طبية للبنان وإقامة مستشفى عسكري ميداني ببيروت بشكل عاجل؛ بهدف تقديم العلاجات الطبية للمصابين في هذا حادث الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أول أمسالثلاثاء، مخلفًا العديد من القتلى والجرحى وخسائر مادية جسيمة.
ويتكون طاقم هذا المستشفى -وفقا لوكالة الأنباء المغربية اليوم الخميس- من 100 فرد طبي، من ضمنهم
كما تشمل هذه المساعدات الإنسانية كميات من الأدوية للإسعافات الأولية ومواد غذائية، وخيام وأغطية لإيواء ضحايا الانفجار، إضافة إلى أدوات طبية للوقاية من فيروس كورونا.
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