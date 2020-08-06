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مسلح يحتجز رهائن في في فرع مصرفي بوسط مدينة لو هافر شمال غرب فرنسا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة

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وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة أن مسلحا احتجز عدة أشخاص كرهائن بعد ظهر الخميس في فرع مصرفي بوسط مدينة لو هافر.

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وأشارت إلى المشتبه به البالغ من العمر 34 عاما معروف باضطراباته النفسية والانحراف، موضحة أن مطالبه غير واضحة إلى حد الآن.

وأغلقت الشرطة محيط الفرع المصرفي في شارع دي ستراسبورغ، كما وصل فريق مختص في الاقتحامات إلى موقع الحادث، علما أن المفاوض بدأ مناقشات مع محتجز الرهائن.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرهائن من عملاء البنك أو موظفيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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