مسلح يحتجز رهائن في في فرع مصرفي بوسط مدينة لو هافر شمال غرب فرنسا

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وأفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر في الشرطة أن مسلحا احتجز عدة أشخاص كرهائن بعد ظهر الخميس في فرع مصرفي بوسط مدينة لو هافر.

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وأشارت إلى المشتبه به البالغ من العمر 34 عاما معروف باضطراباته النفسية والانحراف، موضحة أن مطالبه غير واضحة إلى حد الآن.

وأغلقت الشرطة محيط الفرع المصرفي في شارع دي ستراسبورغ، كما وصل فريق مختص في الاقتحامات إلى موقع الحادث، علما أن المفاوض بدأ مناقشات مع محتجز الرهائن.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرهائن من عملاء البنك أو موظفيه.