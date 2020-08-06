تنحي المبعوث الأميركي الخاص لإيران عن منصبه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 أغسطس 2020 10:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أكد وزير الخارجية الاميركي مارك بومبيو تنحي المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك عن منصبه ويعلن تولي مبعوث أميركا لدى فنزويلا إليوت أبرامز المنصب خلفا له. تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار

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