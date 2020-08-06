الدوري الأوروبي.. مهاجم “الأسود” يقود إشبيلية إلى بلوغ دور الربع على حساب روما

قاد مهاجم المنتخب الوطني يوسف النصيري فريقه إشبيلية إلى الفوز على ضيفه روما الايطالي ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي، ويبلغ ربع نهائي المسابقة الأوروبية.

وتمكن إشبيلية من بلوغ محطة الربع بفضل ثنائية سيرجيو ريجيلون في الدقيقة 22 والنصيري في الدقيقة 44 من عمر المواجهة التي احتضنها ملعب إم سي في مدينة دوسبوغ الألمانية، والتي شهدت مشاركة حارس المنتخب الوطني ياسين بونو.

ويلاقي إشبيلية في محطة الربع الفائز في مباراة ولفرهامبتون وأولمبياكوس، في وقت يواجه ليفركوزن انتر ميلان، مانشسستر كوبنهاكن، أما شاختار فسيلاقي الفائز في مباراة بازل وانتراخت فرانكفورت.