الصحة العالمية: هناك 6 لقاحات ضد فيروس كورونا في مرحلة متقدمة ومُبشّرة

كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس بأن هناك ستة لقاحات مرشحة من بعض الدول ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في “مرحلة متقدمة للغاية”، ولذا هناك أمل أن يتم تطعيم الشعوب ضد الوباء قريبا.

وأوضح الطبيب الإثيوبي، الذي كان قد أكد هذا الأسبوع أنه لن يكون هناك دواء لهذا الوباء، الخميس أن بعض اللقاحات المحتملة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية و”مُبشّرة”، وفي الوقت ذاته أكد أنه يجب انتظار النتيجة النهائية لتلك اللقاحات.

وكما نشرنا في خبر سابق، كشف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن ارتداء الأقنعة وحدها لا يوقف عدوى فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الأمر يتطلب ارتداء قناع يغطى الأنف، والفم، والذقن مع الحفاظ على مسافة التباعد، فضلا عن استمرار تنظيف اليدين باستمرار، والابتعاد عن الأماكن، والتكدسات.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: “اسمحوا لى أن أكون واضحًا- الأقنعة وحدها لن توقف انتشار COVID19 – يجب على كل شخص فعل كل هذه الأمور: ارتداء قناع يغطى الأنف، والفم، والذقن. الحفاظ على المسافة المادية. نظافة اليدين، الإبتعاد عن عن الحشود الكبيرة. تغطية الفم والأنف عند السعال. نحن الذين نستطيع إنهاء هذا الوباء”.