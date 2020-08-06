شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد دعمها للوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم الولايات المتحدة للوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال بومبيو في تغريدة اليوم على حسابه في تويتر: إن الوقف الدائم لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، وإزالة التصعيد، يعدان أمرين حاسمين لرؤية الولايات المتحدة للأوضاع في ليبيا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد ندّدت الثلاثاء الماضي، بجميع التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، بما فيها استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين، مؤكدةً أن الليبيين أنفسهم هم من يجب أن يعيدوا بناء بلدهم وتوحيده.