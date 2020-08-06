شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 16 موظفًا في مرفأ بيروت ومنع 7 مسؤولين من السفر والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، قرارا بمنع سفر 7 مسؤولين في الجمارك ومرفأ بيروت، من بينهم مدير عام الجمارك ومدير مرفأ بيروت، فيما تم توقيف 16 شخصا في إطار التحقيقات.

وجاء القرار بمنع سفر المسؤولين، ومن بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، وسلفه شفيق مرعي، ومدير المرفأ حسن قريطم، "بناء على التحقيقات".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلا عن قاض، أنه صدر أمر أيضا بتوقيف 16 شخصا، في إطار التحقيقات في انفجار بيروت.