شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحبط عمليتي تهريب لمواد متفجرة من إيران والان نبدء بالتفاصيل

أحبطت وزارة الداخلية في البحرين عمليتي تهريب مواد متفجرة للبحرين من إيران وضبطت سيارتين محملتين بالمتفجرات. وكشفت إفادات الأشخاص المقبوض عليهم عن وقوف حزب الله الإرهابي وراء هذه العمليات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تحبط عمليتي تهريب لمواد متفجرة من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.