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البحرين تحبط عمليتي تهريب لمواد متفجرة من إيران  

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أحبطت وزارة الداخلية في البحرين عمليتي تهريب مواد متفجرة للبحرين من إيران وضبطت سيارتين محملتين بالمتفجرات.

وكشفت إفادات الأشخاص المقبوض عليهم عن وقوف حزب الله الإرهابي وراء هذه العمليات.

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