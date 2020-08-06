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فرنسا.. الإفراج عن رابع رهينة من مصرف في لو هافر

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قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن مهاجما أطلق احتجز 6 رهائن وأطلق سراح 4 منهم في أحد البنوك بمدينة لو هافر بشمال فرنسا.

وأوضح المصدر أن ضباطا من وحدة التدخل السريع بالشرطة انتشروا في المنطقة مضيفا أنه تم إطلاق سراح 4 من الرهائن وتبقى اثنين.

وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية: المشتبه به في واقعة لو هافر عمره 34 عاما ويحمل سلاحا ويعرف عنه معاناته من مشاكل نفسية شديدة.

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