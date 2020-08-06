وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ظهر الخميس إلى بيروت، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، وكتب على حسابه على تويتر فور هبوط طائرته "لبنان ليس وحيداً"، مستهلاً زيارة لدعم البلد المنكوب جراء الانفجار الضخم.

واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون في مطار رفيق الحريري الدولي نظيره الفرنسي، هو أول رئيس دولة يزور لبنان بعد الكارثة التي وقعت الثلاثاء مسفرة عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تقديم دعم عاجل ووعد بالمساعدة في تنظيم الدعم الدولي للبنان لكنه قال إن على الحكومة اللبنانية أن تنفذ إصلاحات اقتصادية وتشن حملة على الفساد.

وقال ماكرون عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون في مطار بيروت " إن لبنان يواجه أزمة سياسية واقتصادية وإذا لم تنفذ الحكومة إصلاحات فسيظل لبنان يعاني".

وتجول الرئيس الفرنسي في شارع الجميزة المتضرر مقابل مرفأ بيروت سيراً على الأقدام بينما أحاط به سكان هاتفين "ثورة ثورة، ساعدونا"، وتفقد ماكرون الأضرار التي لحقت بالشارع على وقع هتافات أطلقها السكان وبينها "الشعب يريد اسقاط النظام". وبثّت وسائل اعلام مشاهد حية تظهر ماكرون يستمع الى سيدة تضع كمامة وترتدي قفازين قبل أن يعانقها.

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كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يتجول في شوارع بيروت والمتضررون من حوله يهتفون «ثورة ثورة، ساعدونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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