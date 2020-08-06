مصر واليونان توقعان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينهما

وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة اليوم الخميس اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية اليوناني على أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج في ليبيا وتركيا غير قانونية وتخالف القانون الدولي، مشيراً إلى أن بلاده تواجه كافة التحديات في المنطقة بالتعاون مع الدولة المصرية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع شكري، أن الاتفاقيات بين مصر واليونان تقوم على احترام مبادئ وأساسيات القانون الدولي .

وتابع أن هناك تواصلاً مستمراً بين اليونان ومصر على أعلى المستويات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ترجمة هذا التواصل في مختلف القضايا.

من جانبه، قال الوزير شكري في المؤتمر الصحفي إن هذه الزيارة الهامة تأتي في إطار علاقة الصداقة التاريخية والشراكة القوية، مشيرًا إلى أن الصداقة بين البلدين تعود لتاريخ طويل وممتد من المصالح المتبادلة.

وأوضح أنه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، مما يعكس علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، والتنسيق المستمر تجاه مختلف الملفات الإقليمية.

وأضاف أن الاتفاق يفتح آفاقًا جديدًا لمزيد من التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن علاقات الصداقة بين البلدين تشكل عاملًا رئيسيًا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

يأتي هذا في ظل تصاعد الخلافات مؤخراً بين تركيا واليونان مع مساعي تركيا للتنقيب في منطقة يقول كل من البلدين أنها تابعة لجرفه القاري في البحر المتوسط.

