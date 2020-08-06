إصابة حاكم "أوهايو" بكورونا قبيل زيارة ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وشك مغادرة العاصمة واشنطن في طريقه إلى ولاية أوهايو، في الغرب الأوسط الأمريكي، عندما جرى الإعلان عن أن اختبارات كورونا التي خضع لها حاكم الولاية جاءت إيجابية.
وخضع الحاكم مايك دي واين للاختبارات في إطار إجراءات بروتوكولية حيث إنه من المقرر أن يستقبل ترامب لدى وصوله إلى مدينة كليفلاند بالولاية.
وذكر بيان أن الحاكم لم تظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس، وأنه سيعود إلى مدينة كولمبوس، عاصمة الولاية، ليخضع لحجر صحي.
ومن المقرر أن يلقي ترامب خطبة عن الاقتصاد الأمريكي، وأن يزور شركة شركة "ويرلبول" العملاقة للأدوات المنزلية، أثناء زيارته للولاية.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 82. 4 مليون، حتى صباح اليوم الخميس.
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