شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس استقالة المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك.



وأوضح أنّ اليوت ابرامز الذي كان شخصية رئيسة إبان حرب العراق، سيحل مكان هوك مع الحفاظ على مهامه كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون فنزويلا.

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