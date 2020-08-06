التنسيق لإرسال طائرات أخرى إلى بيروت .. مصر تشكل مجموعة عمل وزارية لمساعدة لبنان

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الاعلام، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجَّه بتشكيل مجموعة عمل وزارية لبحث الاحتياجات الإنسانية للأشقاء في لبنان للعمل على تلبيتها في ظل هذه الظروف العصيبة.

وأضاف أن مجلس الوزراء استمع لشرح من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن محتويات أولى الطائرات المصرية التي وصلت محملة بالمساعدات للبنان في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

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وأضاف هيكل في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، أن القائد العام قدم شرحا أيضا للمجلس حول التنسيق لإرسال طائرات أخرى إلى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أحاطت المجلس بالاحتياجات الطبية للجانب اللبناني في هذا التوقيت الصعب.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أشار لوجود تنسيق بين جامعتي الإسكندرية وبيروت لارسال أساتذة جراحة وعظام وحروق للمساعدة في علاج مصابي حادث انفجار بيروت.