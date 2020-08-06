شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة": غرفة متابعة تتولى رصد الأداء الصحفى خلال انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجى، أن غرفة المتابعة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 فى حالة انعقاد دائم بمقر الهيئة يومى 9 و10 أغسطس لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، ويومى 11 و 12 أغسطس للتصويت فى الداخل، معلنه عن حرصها الشديد لتسهيل قيام الصحفيين بتغطية العملية الانتخابية وإجراءات التصويت وحل المشكلات التى قد تواجههم.

Advertisements

ودعت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للصحافة، الصحفيين المكلفين بمتابعة الانتخابات بالتواصل المباشر معها، لتذليل العقبات التى قد تحول دون القيام بدورهم، مؤكدة أن الغرفة ستتولى رصد الأداء الصحفى والتحريرى للإصدارات الصحفية القومية خلال فترة الانتخابات.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا بتشكيل غرفة متابعة من أعضائها، خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد مختار وعضوية كلاً من وليد عبد العزيز، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.