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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطلب من الإيسيسكو تسجيل الأغنية الصنعانية بقوائم تراث العالم الإسلامي والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
طلبت الجمهورية اليمنية من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) إدراج الأغنية الصنعانية ضمن التراث الثقافي غير المدني اليمني بقائمة الترااث في العالم الإسلامي . جاء ذلك في رسالة سلمها سفير اليمن لدى المملكة المغربية عز الدين الأصبحي، اليوم، إلى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم المالك . ورحب الدكتور المالك، بطلب وزارة الثقافة..مشيرا الى انهم سيدرسون الملف وسيعرض على لجنة التراث في العالم الإسلامي..مؤكدا أن الجماليات التي يمتلكها الغناء الصنعاني من كمالية إيقاعاته وتميز كلماته وشعره جعلته متفردا عن الألوان الغنائية الأخرى..لافتاً الى ان النخلة تمثل تراثا عربيا أصيلا. وكان السفير الاصبحي، قد استعرض ما تعرضت له الآثار اليمنية من أضرار جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيار أربعة مبان أثرية في مدينة صنعاء القديمة، المصنفة على لائحة مواقع التراث العالمي.
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