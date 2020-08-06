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شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات اللبنانية تجمد حسابات رئيسي ميناء بيروت وإدارة الجمارك والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
قررت السلطات اللبنانية، الخميس، تجميد حسابات رئيسي ميناء بيروت وإدارة الجمارك.
ووجه مصرف لبنان المركزي، البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة صفر بالمئة للأفراد والشركات المتأثرين بالانفجار الذي وقع بميناء بيروت.
وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت.
انفجار "الثلاثاء الأسود" أطلق عليه "هيروشيما بيروت"، نظرا لفداحته وشكل سحابة الفطر التي خلفها والدمار الذي لحق به، ما شبهه كثيرون بأنه يضاهي تفجير قنبلة نووية، ما دفع دول العالم إلى الإسراع في تقديم يد العون والمساعدة للبنان والإعراب عن تضامنها معه في هذه الفاجعة التي هزت أرجاء العاصمة.
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