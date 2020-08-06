ليبيا وسد النهضة يتصدران مباحثات هاتفية لشكري وبومبيو

الخميس 6 أغسطس 2020

بحث وزيرا خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو والمصري سامح شكري، الخميس، عدداً من القضايا الاستراتيجية وفي مقدمتها ملفا الأزمة الليبية وسد النهضة.



وأجرى شكري اتصالا هاتفيا بـ"بومبيو" ناقشا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ إن شكري وبومبيو تناولا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا الرؤى فيما يخص الحلول المقترحة للأزمات التي تواجه المنطقة.

وعرض وزير الخارجية المصري موقف بلاده الثابت تجاه القضية الليبية، والجهود المبذولة لدعم مسار التسوية السلمية من خلال "إعلان القاهرة" المندرج ضمن إطار مخرجات "مسار برلين".

وبحسب بيان الخارجي المصرية، فإن الوزير شكري استعرض آخر المستجدات المتعلقة بملف سد النهضة.

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كانت مصر أعلنت أنها طلبت والسودان تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لإجراء مشاورات "داخلية بشأن الطرح الإثيوبي"، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة.

وتناول الاتصال القضية الفلسطينية والمشاورات التي أجراها الوزير شكري مع القادة الفلسطينيين خلال زيارته مؤخراً لرام الله.

من جانب آخر، يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العاصمة التشيكية براغ الأسبوع المقبل، في أول محطة من جولته التي تشمل دولا بشرق ووسط أوروبا.

ومن المتوقع أن يصل بومبيو إلى براغ يوم الثلاثاء ويلتقي رئيس الوزراء أندريه بابيس يوم الأربعاء.

وتأتي زيارة بومبيو بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي عن خططها لسحب ما يقرب من 12 ألف جندي من ألمانيا، ليبلغ عدد القوات هناك 24 ألفا بدلا من 36 ألفا. وسوف تتم إعادة تمركز نحو 5600 جندي داخل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حين سوف يعود 6400 جندي لأمريكا.