شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يطالب بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت والان مع التفاصيل

الخميس 6 أغسطس 2020 طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت بإجراء "تحقيق دولي" حول انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بمقتل 137 شخصاً وإصابة خمسة آلاف آخرين بجروح.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي "يجب إجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف للحيلولة دون إخفاء الامور أولاً ولمنع التشكيك". Advertisements وردا على سؤال لصحافي فرنسي حول فرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون الإصلاحات، قال "لا أستبعد شيئا"، مضيفا "في بعض الظروف، العقوبات ليست الأكثر نجاعة، اعتقد أن الحل الأنجع هو إعادة إدخال الجميع في آلية" حل الأزمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الفرنسي يطالب بتحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.