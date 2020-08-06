شاهد.. محافظ حضرموت يطلع بمديرية دوعن على سير العمل والخدمات الطبية المقدّمة للمرضى في مستشفى مقيبل بالجحي

الخميس 6 أغسطس 2020

اطلع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمديرية دوعن، على سير العمل والخدمات الطبية المقدّمة للمرضى في مستشفى مقيبل بالجحي.



واستمع المحافظ من إدارة المستشفى إلى نشاط المستشفى، والعمليات الجراحية التي أجريت خلال الاسبوع الماضي والمقدّرة بـ19 عملية، إلى جانب 42 ولادة طبيعية، وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 213 من المواطنين الذين ترددوا على قسم الطوارئ بالمستشفى.

وأشاد محافظ حضرموت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية خلال عيد الأضحى المبارك، لتقديم الخدمات الصحية للمرضى المترددين على المستشفى، مثمناً دورهم الإنساني العظيم للحد من تفشي الأمراض والأوبئة.

واطمأن المحافظ البحسني على صحة المرضى المرقدين في أقسام المستشفى، مقدماً لهم مساعدات مالية، وداعاً الله العلي القدير أن يمنّ عليهم بالصحة والعافية، والشفاء العاجل.

وطاف المحافظ البحسني، ومرافقوه بأقسام وأجنحة المستشفى، متعرفاً عن كثب على المهام التي يقوم بها الكادر الصحي والفني والإداري بمستشفى الجحي، مقدماً للعاملين في المستشفى حوافز مالية، نظير جهودهم المبذولة في خدمة المرضى.

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رافقه، عضوا مجلس النواب الشيخ محمد حسن العمودي، ومحمد بن مالك، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مديرية دوعن سالم بانخر.