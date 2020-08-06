شاهد.. البحسني يضع حجر الأساس لمشروع مجمّع الدوائر الحكومية بمديرية دوعن

الخميس 6 أغسطس 2020

وضع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم، حجر الأساس لمشروع مجمّع الدوائر الحكومية بمديرية دوعن.



وبحسب مخطط المجمّع الذي تقدّر مساحته الإجمالية بـ 875متر مربع، فإنه سيضم الدوائر الحكومية بالمديرية، ومخازن خاصة بالمكاتب، وسيتكون المجمّع من أربعة أدوار.

وأكد المحافظ البحسني أن قيادة السلطة المحلية بحضرموت تولي مديرية دوعن اهتماماً كبيراً لما تختزنه هذه المديرية من إرث ثقافي كبير، الأمر الذي يجعلها نموذجاً متميزاً في مخزونها الثقافي.

وقال محافظ حضرموت: "لاحظنا من خلال زياراتنا المتكررة إلى دوعن أن المجمّع الحكومي للإدارة المحلية بالمديرية لا يليق بمستوى هذه المديرية من حيث اتساعها وموقعها وحضارتها وثقافتها، ولهذا وضعت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة اهتماماً منها بالمديرية، حجر الأساس لمشروع المجمّع الحكومي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

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وحثّ المحافظ البحسني السلطة المحلية بالمديرية ومكتب الأشغال والجهات الفنية على تدليل الصعوبات وإيلاء هذا المشروع المهم اهتماماً كبيراً، لاستكمال أعماله الإنشائية وإفتتاحه رسمياً في القريب العاجل.

حضر الإفتتاح عضوا مجلس النواب الشيخ محمد حسن العمودي، ومحمد بن مالك، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر.