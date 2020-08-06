شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. تجميد حسابات رئيس مرفأ بيروت ومسؤولين آخرين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أصدرت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، مساء اليوم الخميس، قرارا تمثل برفع السرية المصرفية وتجميد حسابات 7 شخصيات لبنانية بارزة، من بينها مدير مرفأ بيروت، ومدير عام الجمارك في لبنان، على خلفية الانفجار الهائل الذي وقع في العاصمة اللبنانية، الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن السلطات اللبنانية، كانت قد أعلنت في وقت سابق فرض الإقامة الجبرية على عدد من المسؤولين المشرفين على التخزين والتأمين في المرفأ منذ عام 2014، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الجاري حول أسباب الانفجار.
جاء ذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، أول أمس الثلاثاء وتسبب في وفاة أكثر من 135 شخصاً وإصابة 5 آلاف آخرين، نتيجة مواد شديدة الانفجار كانت مخزنة في ميناء العاصمة اللبنانية لسنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. تجميد حسابات رئيس مرفأ بيروت ومسؤولين آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.