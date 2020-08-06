شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: توفير لقاح كورونا سيسرع الانتعاش الاقتصادي في العالم والان نبدء بالتفاصيل

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الخميس إن الانتعاش الاقتصادي في العالم قد يأتي بشكل أسرع في حالة توفير أي لقاح يتم التوصل إليه لمرض كوفيد-19 كسلعة عامة للجميع.

جاءت هذه التصريحات خلال حديثه في حلقة نقاشية عبر الإنترنت مع أعضاء منتدى أسبن للأمن في الولايات المتحدة، أدارتها شبكة (إن.بي.سي).

وقال تيدروس إن "مشاركة اللقاحات أو مشاركة أدوات أخرى (أمور) تساعد العالم في واقع الأمر على التعافي بشكل جماعي. يمكن أن يأتي التعافي الاقتصادي بوتيرة أسرع وقد تصبح الأضرار الناجمة عن كوفيد-19 أقل".