شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. هجوم مسلح على بنك واحتجاز 4 رهائن والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن مهاجما أطلق احتجز 6 رهائن وأطلق سراح اثنين منهم في أحد البنوك بمدينة لو هافر بشمال فرنسا. وأوضح المصدر أن ضباطا من وحدة التدخل السريع بالشرطة انتشروا في المنطقة مضيفا أنه تم إطلاق سراح أحد الرهائن. وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية: المشتبه به في واقعة لو هافر عمره 34 عاما ويحمل سلاحا ويعرف عنه معاناته من مشاكل نفسية شديدة.

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