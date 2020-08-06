شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب : لقاح كورونا ربما يتوفر قبل انتخابات الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يمكن أن يتوفر لديها لقاح فيروس ضد فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، وهو موعد أقرب بكثير مما يتوقعه خبراء الصحة. وأضاف ترامب في مقابلة مع إذاعة "دبليو تي ايه إم" إن أمريكا قد تشهد توافر لقاح "في وقت أقرب من نهاية العام".

ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن أن يكون ذلك قبل الثالث من نوفمبر، موعد الانتخابات، أجاب الرئيس بأنه يعتقد أن توفير اللقاح ممكن قبل ذلك الوقت شريطة وجود ظروف معينة، وأوضح أن اللقاح سيكون متوفرا قريبا من ذلك الوقت.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، إن لقاح فيروس كورونا سيكون متاحا على نطاق واسع في الولايات المتحدة بعد مرور عدة أشهر من عام .2021