شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية ترد على الادعاءات التركية بشأن ترسيم الحدود والان نبدء بالتفاصيل

قالت الخارجية المصرية إنه بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله.

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