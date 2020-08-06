شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترسل سفينة حربية للمساعدة في إعادة عمليات مرفأ بيروت والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن سفينة إنتربرايز، سوف تبحر لإجراء مسح بحري تابعة للبحرية الملكية البريطانية، إلى لبنان كجزء من حزمة واسعة من الدعم العسكري الذي يقدمه وزير الدفاع البريطاني بِن والاس اليوم.

وقالت في بيان:"ستتجه سفينة المسح البحري هذه إلى لبنان لتقييم الأضرار التي لحقت بمرفأ بيروت بعد الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء، والمساعدة في إعادة عمليات المرفأ إلى طبيعتها، وإرسال هذه السفينة متمم لحزمة من الدعم العسكري والمدني الفوري، وما تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات.