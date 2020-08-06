شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون : سنساعد في التحقيق بشأن انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الفرنسي ي إيمانويل ماكرون بأن بلاده تتضامن مع لبنان وتتعهد بدعمه والحفاظ على سيادته.
وأضاف بأن هناك طائرة فرنسية جديدة ستصل إلى لبنان خلال الساعات المقبلة للمساعدة في التحقيق في انفجار بيروت، وسنعمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان، إضافة لإرسال حاملة طائرات هليكوبتر ستغادر فرنسا الخميس المقبل محملة بأدوية للبنان.
وقال ماكرون إن ليست لديه شخصيا معلومات إضافية عما قد يكون السبب وراء انفجار مدمر لمستودع في مرفأ بيروت وإن معلوماته تقتصر على ما هو معروف سلفا للجميع.
وأضاف ماكرون للصحفيين في بيروت أن هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي في الانفجار يكون على أقصى قدر ممكن من الشفافية.
وكانت التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن شحنة من نترات الأمونيا كانت متروكة في مستودع هي التي انفجرت وتسببت في هذا الدمار الواسع.
.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون : سنساعد في التحقيق بشأن انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.