شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون : سنساعد في التحقيق بشأن انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الفرنسي ي إيمانويل ماكرون بأن بلاده تتضامن مع لبنان وتتعهد بدعمه والحفاظ على سيادته.

وأضاف بأن هناك طائرة فرنسية جديدة ستصل إلى لبنان خلال الساعات المقبلة للمساعدة في التحقيق في انفجار بيروت، وسنعمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان، إضافة لإرسال حاملة طائرات هليكوبتر ستغادر فرنسا الخميس المقبل محملة بأدوية للبنان.

وقال ماكرون إن ليست لديه شخصيا معلومات إضافية عما قد يكون السبب وراء انفجار مدمر لمستودع في مرفأ بيروت وإن معلوماته تقتصر على ما هو معروف سلفا للجميع.

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وأضاف ماكرون للصحفيين في بيروت أن هناك حاجة لإجراء تحقيق دولي في الانفجار يكون على أقصى قدر ممكن من الشفافية.

وكانت التحقيقات الأولية قد أشارت إلى أن شحنة من نترات الأمونيا كانت متروكة في مستودع هي التي انفجرت وتسببت في هذا الدمار الواسع.

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