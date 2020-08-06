أزمة سد النهضة.. السودان يلوح بخطوات لحماية حقوقه المائية

قال رئيس الوفد الفني السوداني إلى مفاوضات سد النهضة صالح حمد، الخميس، إن بلاده تملك خيارات عدة لحماية حقوقها المائية.



وأوضح المسؤول السوداني، خلال مقابلة مع شبكة سكاي نيوز عربية، أن بلاده تعقد آمالا على الاتحاد الأفريقي في أن يعيد الأمور إلى نصابها بعد الخطوة الإثيوبية الأخيرة في المفاوضات.

وأضاف أن السودان سيتخذ الخطوات اللازمة لحماية حقوقه المائية.

وتأتي تصريحات المسؤول السوداني، غداة طلب بلاده ومصر تعليق الاجتماعات بشأن سد النهضة لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي، وذلك بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة خطوط إرشادية وقواعد لملء سد النهضة.

وقال صالح إن المسودة الإثيوبية الجديدة كانت مفاجئة، خاصة أنها كانت تعني اقتراح مسار جديد للتفاوض.

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وأضاف أن هذه الخطوة الإثيوبية دفعت السودان إلى توجيه رسالة إلى الاتحاد الإفريقي، راعي المفاوضات الحالية.

وتابع:" الرسالة أكدت أن حديث إثيوبيا الجديد لا يمثل المسار الذي تم الاتفاق عليه".

كانت وزارة المياه والري الإثيوبية، أعلنت الثلاثاء تأجيل اجتماعات مفاوضات سد النهضة إلى الإثنين المقبل 10 أغسطس/ آب الجاري، بناء على طلب مصر والسودان.

وسد النهضة ،الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وإذ لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السد رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.