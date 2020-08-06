ماكرون يطالب بـ"تحقيق دولي" في انفجار بيروت

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، عدم امتلاكه معلومات بشأن انفجار بيروت أكثر مما يعرفه الرأي العام، مطالباً بإجراء تحقيق دولي باعتباره "أمر ضروري"

وكشف الرئيس الفرنسي عن مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار المرفأ، وذلك خلال الأيام المقبلة.

وقال إن بيروت ستنهض مجددًا، متعهداً بوقوف بلاده دومًا إلى جانب لبنان.

وأضاف ماكرون، الذي زار بيروت اليوم: "نتطلع إلى لبنان حر ذي سيادة ولن نتخلى أبدًا عن الشعب اللبناني".

وتابع: "سنعمل مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي لمساعدة لبنان".

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وأشار إلى أن لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت ليس كما كان قبله، قائلا: "نرى في الحادث تجسيدًا للأزمة التي تعيشها البلاد".

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظهر اليوم الخميس، إلى لبنان، مستهلا زيارة دعم لهذا البلد، جراء الانفجار الضخم الذي حوّل بيروت إلى مدينة "منكوبة".

وفور هبوط طائرته في مطار رفيق الحريري ببيروت، غرّد ماكرون باللغتين العربية والفرنسية قائلا "لبنان ليس وحيدا".

ولدى وصوله المطار، استقبله الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث سيعقدان مباحثات ثنائية لاحقة، في إطار سلسلة لقاءات ستجمع الضيف الفرنسي بعدد من المسؤولين في لبنان.

ومن مطار بيروت، حذر ماكرون من أن لبنان سيواصل "الغرق" إذا لم تُنفذ الإصلاحات التي وضعها المجتمع الدولي شرطا لحصوله على دعم يخرجه من انهيار اقتصادي.

وماكرون هو أول رئيس دولة يزور لبنان بعد الفاجعة التي شهدها مرفأ بيروت، أول أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصا وإصابة الآلاف بجروح.