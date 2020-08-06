صحيفة: تركيا تنتهك سيادة اليونان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت صحيفة يونانية أن مقاتلات تركية اخترقت الأجواء اليونانية 33 مرة خلال يوم واحد فقط.



ونقلت صحيفة "كاثيميريني"، عن السلطات العسكرية اليونانية، قولها إن 8 طائرات عسكرية تركية نفذت ما مجموعه 33 انتهاكا للمجال الجوي الوطني اليوناني خلال يوم الأربعاء.

وأوضحت أن 6 طائرات من طراز "إف-16"، وطائرتين من طراز "سي إن-235" قامت برحلات غير مصرح بها فوق جزر شمال شرق ووسط وجنوب شرق بحر إيجة، وانتهكت أيضا منطقة معلومات طيران أثينا في 4 مناسبات.

وأشارت إلى أن السلطات تعرفت على الطائرات التركية، وتمت مطاردتها وفق قواعد الاشتباك الدولية.

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وليست هذه المرة الأولى التي تنتهك مقاتلات تركية أجواء الجزر اليونانية في مخالفة للأعراف العسكرية المتبعة، وسط خلاف يتصاعد بين البلدين.

وفي ديسمبر كانون/ الأول الماضي، قالت صحيفة "أيكاثيمرني" إن 3 اختراقات تركية جوية وقعت فوق جزيرة "رو" بالقرب من السواحل التركية بينما كان نائب وزير الدفاع اليوناني ألكيفياديس ستيفانيس يزور تلك المنطقة بمروحية من طراز "شينوك"، التي لم تتعرض لها المقاتلات التركية.

ويتصاعد الخلاف التركي-اليوناني يوما تلو الآخر، بعدما وقّعت أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة ما تسمى "الوفاق" الليبية، العام الماضي، متعدية بذلك على الحدود البحرية اليونانية التي حددت سابقا.

وبناء على مذكرة التفاهم التي لاقت رفضا عربيا ودوليا ووصفت بـ"غير الشرعية"، لوّح رئيس تركيا رجب طيب أردوغان آنذاك، بأن بلاده لن تكتفي بالبحث عن الثروات النفطية والغازية في البحر المتوسط، وإنما ستقوم بالحفر شرقي جزيرة كريت اليونانية.

وشرق جزيرة كريت الذي أشار إليه أردوغان يقع في حدود اليونان البحرية، وفقا لاتفاق ترسيم الحدود المصري-القبرصي.