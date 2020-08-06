شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: لقاح كورونا قد يتاح في أمريكا قبل انتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه من الممكن أن يتوفر لقاح لفيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الثالث من نوفمبر، في توقع أكثر تفاؤلا بكثير من التوقيت الذي يراه خبراء الصحة في البيت الأبيض.



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وعندما سُئل في برنامج بإذاعة جيرالدو ريفيرا عن الموعد الذي قد يتوفر فيه لقاح للفيروس قال ترامب "في وقت أقرب من نهاية العام، يمكن أن يكون أقرب بكثير".

وردا على سؤال يقول "أقرب من الثالث من نوفمبر؟"، قال ترامب "أعتقد في بعض الحالات، نعم يمكن قبله، لكن في حدود ذلك الوقت".