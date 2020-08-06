حملة ترمب تطالب بمناظرة بايدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلبت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تنظيم مناظرة إضافية أمام المرشح المنافس المحتمل جو بايدن، حيث يأتي ترمب بعد بايدن في استطلاعات الرأي ووسط الاستعدادات للانتخابات التمهيدية.

ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى في 29 سبتمبر، لكن في بعض الولايات يمكن للأشخاص الإدلاء بأصواتهم بالبريد قبل أسابيع من المناظرة المتلفزة.

وقالت حملة ترمب في رسالة إلى الهيئة التي تدير المناظرات إن «النهج الحالي للجنة عفا عليه الزمن ولا يعكس حقائق التصويت في عام 2020».

وكان بايدن أعلن أنه لن يتوجه إلى مؤتمر الحزب الذي يهدف لتقديم مرشحه، فيما وصف بأنه إجراء احترازي للصحة العامة وسط جائحة فيروس كورونا.