حملة ترمب تطالب بمناظرة بايدن

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ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى في 29 سبتمبر، لكن في بعض الولايات يمكن للأشخاص الإدلاء بأصواتهم بالبريد قبل أسابيع من المناظرة المتلفزة.
وقالت حملة ترمب في رسالة إلى الهيئة التي تدير المناظرات إن «النهج الحالي للجنة عفا عليه الزمن ولا يعكس حقائق التصويت في عام 2020».
وكان بايدن أعلن أنه لن يتوجه إلى مؤتمر الحزب الذي يهدف لتقديم مرشحه، فيما وصف بأنه إجراء احترازي للصحة العامة وسط جائحة فيروس كورونا.
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