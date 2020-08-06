إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين من رام الله والبيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس خمسة شبان فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين معتصم علي عاصي، وسعد أسعد دار موسى من بيت لقيا، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، فيما اعتقلت عودة محمد الحاج من بيت سيرا، والشاب وصفي نافذ زيتة من قرية عين عريك غرب رام الله.

وفي السياق نفسه اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بشار صافي من مدينة رام الله، عند حاجز المحكمة العسكرية شمال مدينة البيرة.