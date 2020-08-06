تشديدات عراقية لمنع تكرار ما حدث في مرفأ بيروت

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ومنح قرار حكومي بهذا الشأن اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة فترة 72 ساعة لإنجاز مهمتها وتقديم تقريرها إلى الجهات المختصة.
وأفاد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الذي أعلن ذلك في بيان صحفي أمس، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على مقترح تقدمت به الهيئة يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة مدير المنفذ الحدودي وعضوية الدوائر العاملة فيه للتعامل مع المواد الكيمياوية مزدوجة الاستخدام، «نترات الأمونيوم» الموجودة في المنافذ الحدودية، ووضع خطط لإخلائها إلى أماكن نائية .
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