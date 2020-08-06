تشديدات عراقية لمنع تكرار ما حدث في مرفأ بيروت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكل العراق لجنة عليا عاجلة لجرد ومعالجة الحاويات التي تضم مواد عالية الخطورة في منافذه الحدودية، في إجراء احترازي للحيلولة دون وقوع حوادث مشابهة لما حدث في مرفأ بيروت أمس الأول. ومنح قرار حكومي بهذا الشأن اللجنة العليا المكلفة بهذه المهمة فترة 72 ساعة لإنجاز مهمتها وتقديم تقريرها إلى الجهات المختصة. وأفاد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الذي أعلن ذلك في بيان صحفي أمس، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على مقترح تقدمت به الهيئة يقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة مدير المنفذ الحدودي وعضوية الدوائر العاملة فيه للتعامل مع المواد الكيمياوية مزدوجة الاستخدام، «نترات الأمونيوم» الموجودة في المنافذ الحدودية، ووضع خطط لإخلائها إلى أماكن نائية .

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