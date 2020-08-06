فيلهو للمعلمي: نجحتم بقيادة مجموعة العشرين في ظروف استثنائية

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واستعرضت خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتطورات السياسية على الساحة الدولية، والتعاون بين وفدي البلدين في الأمم المتحدة.
وأشاد مندوب جمهورية البرازيل بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مكافحة الإرهاب، وتعاونها مع المجتمع الدولي في هذا الصدد، وجهد السفير المعلمي من خلال قيادته الناجحة للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منوها بالبرامج التي يقوم بها المركز بهدف معالجة قضايا الإرهاب بجميع أشكاله.
من جانبه أثنى المعلمي على الدعم الذي تقدمه البرازيل لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وجهودها وتعاونها مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الآفة.
وتناول اللقاء التعاون بين المملكة والبرازيل الاتحادية ضمن مجموعة العشرين في ظل رئاسة المملكة للمجموعة لهذا العام، حيث أشاد مندوب البرازيل بنجاح المملكة في قيادة دفة المجموعة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل تفشي جائحة (كوفيد 19).
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