التحالف يتصدى لطائرة حوثية مفخخة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت أمس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار «مفخخة» كانت باتجاه المملكة.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة بخرق اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المسيرة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.

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من جهتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران طائرة بدون طيار «مفخخة»، وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين عن إدانته لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح في إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه الأراضي السعودية.

ودعا الأمين العام إلى وقف خرق اتفاق «ستوكهولم» وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، معربا عن إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية لاتخاذ محافظة الحديدة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (المسيرة)، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد ، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لإنجاح اتفاق (ستوكهولم).

وأشار إلى دعم المنظمة لجهود القوات المشتركة للتحالف والإجراءات التي تتخذها للتعامل، والجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل.