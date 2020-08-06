الكشف عن مجموعة تجسس إيرانية تستهدف دول الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير أمنية أمس عن قيام مجموعة تجسس إيرانية تدعى «آي بي تي 34» (APT34) باستخدام تقنية الـ DoH في هجماتها السيبرانية التي تستهدف دول المنطقة.

وقالت إن المجموعة مرتبطة بالحكومة الإيرانية، وبدأ نشاطها التجسسي عام 2014، وتستخدم مزيجا من الأدوات العامة وغير العامة لجمع المعلومات الاستراتيجية التي من شأنها أن تفيد مصالح الدولة المتعلقة بالاحتياجات الجيوسياسية والاقتصادية، ويتماشى نشاط المجموعة مع العديد من النشاطات السيبرانية السابقة، والتي تم الإبلاغ عنها باسم «أويل ريغ» و«غرين بغ»، حيث تم رصد هذه النشاطات من قبل العديد من الخبراء والباحثين في مجال الأمن السيبراني.

وهددت المجموعة الإيرانية العديد من المنشآت الحيوية والصناعات الحساسة في دول الشرق الأوسط، واستهدفت الوصول إلى الجهات المالية وقطاعات الطاقة، بالإضافة إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وقالت المحللة السيبرانية كريستيانا كيتنر «أجرت هذه المجموعة العديد من الهجمات وعمليات التسلل التي استهدفت من خلالها مجموعة واسعة ومتنوعة للعديد من القطاعات والجهات المالية والحكومية، بالإضافة إلى استهدافها لقطاعات الطاقة والاتصالات والصناعات الكيماوية.