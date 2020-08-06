300 ألف لبناني يعيشون في الشوارع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن محافظ مدينة بيروت، مروان عبود، أن أكثر من 300 ألف شخص لبناني يعيشون في الشوارع، أصبحوا بلا مأوى جراء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت منذ يومين.

وأشار عبود في تصريح أمس، إلى أن الخسائر والأضرار المادية التي لحقت بمرفأ بيروت والمؤسسات الاقتصادية والمنازل والممتلكات وصلت إلى حدود 5 مليارات دولار أمريكي.

وواصلت فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية بالتنسيق مع الجيش اللبناني البحث عن مفقودين ونقل المصابين جراء الانفجار من المنازل المتضررة، وتأمين وحدات الدم إلى المستشفيات لتأمين احتياجاتها.

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من جهتها وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، بتقديم 33 مليون يورو (39 دولارا) كمساعدة طارئة لرئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما صباح أمس، على خلفية الانفجار الضخم الذي وقع في بيروت الثلاثاء، وخلف الخراب في المدينة.

وعرض الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير على نظيره اللبناني ميشال عون مزيدا من الدعم من ألمانيا، وأعرب عون عن أسفه أن السفارة الألمانية في بيروت وموظفيها وكذلك معهد جوته الثقافي الألماني تضرروا من آثار الانفجار.

وفي اتجاه مختلف توقفت اختبارات وعلاجات فيروس كورونا في عدد من المستشفيات الكبيرة في العاصمة اللبنانية، تحت ضغط تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، مما أثار مخاوف من أن يؤثر هذا على جهود مكافحة فيروس كورونا في البلاد.