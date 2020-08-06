شكرا لقرائتكم خبر العثيمين والربيعة: دور السعودية ريادي في دعم المنكوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، أن السعودية دأبت على أن تكون في مقدمة الدول التي تمد يد العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين في أي مكان في العالم.

ونوه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني، وذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

من جهته، قدم المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتوجيهه بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب اللبناني الشقيق عبر المركز، إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وأكد أن الدعم يأتي امتدادا للدور الريادي الإنساني المعهود للمملكة بالوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والحوادث التي تمر بها، سائلا المولى عز وجل أن يرحم المتوفين في هذا الحادث الأليم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ لبنان من كل مكروه، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقدمانه للدول المنكوبة والمحتاجة في جميع أنحاء العالم.