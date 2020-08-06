الخارجية المصرية ترد على تركيا بشأن اتفاق المنطقة الاقتصادية بين «مصر واليونان»

علق السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، على اعتراض تركيا على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.
وأبدى "حافظ" استغرابه من التصريحات التركية قائلا: «بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان... فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلاً على الاتفاق وتفاصيله».
واستقبل وزير الخارجية استقبل نظيره اليوناني، صباح اليوم الخميسن بالقاهرة لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
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