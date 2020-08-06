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الرئيس اللبناني يطلب من نظيره الفرنسي صورا جوية للمرفأ لحظة الانفجار

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طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صورا جوية عن لحظة وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، ووعد الرئيس الفرنسي بتأمينها بأقرب وقت ممكن.

وأكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحفي من بعبدا أن التحقيقات لا بد أن تجري بكل شفافية لمعرفة ما حصل فعلا وتسبب بالانفجار في مرفأ بيروت.

وأبلغ الرئيس الفرنسي حشودا من اللبنانيين الغاضبين، خلال جولته في منطقتي الجميزة ومار مخايل، بأن الدعم الذي ستقدمه باريس لبلادهم لن يذهب إلى "الأيدي الفاسدة" وإنه يريد اتفاقا جديدا مع السلطات السياسية.

وقال ماكرون إن  ثمة حاجة لإجراءات سياسية قوية لمحاربة الفساد وقيادة لبنان إلى الإصلاح، كما أن هناك حاجة لإصلاح النظام المصرفي اللبناني ليكون أكثر شفافية.

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