تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه محتجون قاموا غاضبون بطرد وإهانة وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، خلال زيارتها مناطق منكوبة جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، الثلاثاء.
وظهر في مقطع الفيديو عددا من المحتجين تتوسطهم ماري كلود نجم، فيما كانت أصواتهم ترتفع وتطالب الوزيرة بالرحيل، في حين قام احد الأشخاص بإلقاء زجاجة مياه عليها .
وتلقت الوزيرة في حكومة حسان دياب انتقادات لاذعة من المواطنين، الذين يقومون بإصلاح الأضرار ومساعدة المنكوبين.
وساهمت عناصر أمنية في إبعاد الوزيرة عن الحشود، التي أحاطت بها وثارت في وجهها.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظة «طرد» وزيرة العدل اللبنانية والحراسات الخاصة تنقذها من الحشود الغاضبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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