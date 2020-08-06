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واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس استقالة المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك. وأوضح أنّ اليوت ابرامز الذي كان شخصية رئيسة إبان حرب العراق، سيحل مكان هوك مع الحفاظ على مهامه كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون فنزويلا.

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