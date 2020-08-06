أوكرانيا تعلن البدء ببيع سجونها القديمة

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كوتسيوبينسكيه (أوكرانيا): أعلنت وزارة العدل الأوكرانية الخميس إطلاق مشروع لبيع سجون البلاد القديمة والمهجورة، بهدف تحديث نظام السجون في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.

وقال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا أمام صحافيين في باحة سجن إيربين في منطقة كييف "سنبدأ عملية بيع ضخمة لسجون".

وستكون منشأة إيربين أول سجن يطرح في المزاد في أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة. وتنوي السلطات خلال 10 سنوات بيع نحو مئة سجن.

ولم يعد سجن إيربين مستخدماً منذ العام الماضي، فيما نقل آخر مساجينه البالغ عددهم 120 شخصاً إلى مراكز احتجاز أخرى، كما أكد لفرانس برس مدير الموقع ليونيد بارخومتشوك.

وقال وزير العدل إن السجون القديمة "تحظى باهتمام كبير من المستثمرين" لأنها تتضمن مساحات شاسعة مجهزة و"حاضرة للاستخدام".

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ويحيط بمركز إيربين الممتد على مساحة 8 هكتارات، مبانٍ شيّدت حديثاً ومساحات خضراء وسكة حديد.

وكان هذا السجن حين بني عام 1944 عبارة عن منشأة مفتوحة، لكن جرى إغلاقه بعد ذلك.

ويوجد أكثر من 52 ألف شخص في 131 سجناً في أوكرانيا، بحسب الأرقام الرسمية. وغالبية هذه المنشآت متهالكة وقديمة.

وتنوي كييف استخدام جزء من أموال بيع هذه السجون في بناء أخرى جديدة.

كما سيباع أيضاً سجن لوكيانيفسكا الذي شيد في القرن التاسع عشر ويقع وسط كييف، وهو واحد من أشهر سجون أوكرانيا.