شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم تميم.. صحفية شهيرة تفضح قطر بعد محاولات استقطابها لتلميع صورة الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال النظام القطرى يسعى لتجميل وتلميع صورته، بطرق مختلفة فى دول العالم فى محاولة لإبعاد تهمة دعمه للإرهاب، التى كان آخرها محاولة استقطاب الصحفية الشهيرة خديجة إسماعيلوفا، التى تعمل فى الصحافة الاستقصائية، وتعمل عضو في مؤسسة مكافحة الجريمة والفساد، حيث سعت قطر لاستقطابها عبر أذرعها الإعلامية في الدوحة، من أجل تلميع صورتها، ولكنها رفضت أموال الدوحة وأى محاولات من نظام تميم لاستقطابها من أجل مصالحهم الشخصية على حسابها.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن قطر قدمت لها عرض 250 ألف دولار من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذى أسسته قطر لتليمع صورتها، ولكنها رفضت العرض من قطر، بعد تأكدها من أنشطة المركز واكتشافها أنه تابع للحكومة القطرية من أجل مصالح قطر الشخصية.

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